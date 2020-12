Een politieagent uit Leiden is op Kerstavond lichtgewond geraakt bij de aanhouding van een dakloze vrouw. Dat meldt de Politie Leiden-Noord. Het slachtoffer kreeg een vinger in zijn oog en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie werd naar een van de opvanglocaties voor dakloze mensen gestuurd, omdat een vrouw ongewenst gedrag vertoonde en de opvang niet wilde verlaten.

"Terwijl wij met deze vrouw in gesprek waren, probeerde zij een van onze collega's plotseling met haar tas te slaan", schrijft de politie in een persbericht. "Wij hielden haar aan, waarna zij ons de huid vol schold en ons de ene na de andere ziekte toewenste."

Eenmaal in de politieauto probeerde de vrouw op de agenten te spugen en op het politiebureau werd het verzet niet minder hevig. "De vrouw bleef schelden en tieren, waarbij zij ook tegen de deur van haar ophoudkamer begon te trappen", vervolgt de politie. "Toen de collega's haar hierop aan wensten te spreken, stak zij met haar vingers vol in het oog van één van de collega's." De agent is daarna met een 'flink opgezwollen oog' naar het ziekenhuis gebracht.