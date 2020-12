De 23-jarige man die een groep vrouwen geholpen zou hebben om tientallen jonge mannen af te persen met seksuele foto's, hoeft van het Openbaar Ministerie (OM) niet terug naar de gevangenis. De officier van justitie eiste woensdag een celstraf van 216 dagen en dat is precies de periode die de Leidse verdachte al in voorarrest heeft gezeten, meldt Omroep West.

De verdachte zou een criminele organisatie hebben gesteund door zijn bankrekening ter beschikking te stellen. Deze organisatie bestond uit een groep vrouwen die jongens vroegen om pikante foto's van zichzelf te sturen, waarna ze deze foto's gebruikten om hun slachtoffers af te persen. Als ze geen geld zouden betalen, zouden de verdachten de foto's naar familieleden sturen. Dit wordt ook wel sextortion genoemd.

In totaal werden negentien voornamelijk minderjarige verdachten uit de Leidse regio aangehouden. Het OM gaf aan dat er tot nu toe 41 slachtoffers bekend zijn, maar dat dit aantal in werkelijkheid nog een stuk hoger is.

Verdachte had 'significant aandeel' in criminele organisatie

De 23-jarige verdachte uit Leiden werd als hoofdverdachte in de zaak gezien, maar tijdens de inhoudelijke behandeling bleek dit niet zo te zijn. Hij zou zijn bankrekening ter beschikking hebben gesteld aan een vriend van voetbal, waarna er 45.000 euro op werd gestort.

De verdachte ontkende zijn bijdrage aan de afpersingen, maar volgens het OM heeft "de verdachte een significant aandeel geleverd aan de criminele organisatie". Bovendien verdenkt het OM hem ervan berichten naar slachtoffers te hebben gestuurd waarin hij ze dwong om aangiften bij de politie in te trekken.

Naast de al uitgezeten celstraf eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 60 dagen en een taakstraf van 120 uur. Daarnaast wil het OM dat de verdachte de 45.000 euro terugbetaalt. De rechtbank doet op 6 januari uitspraak.