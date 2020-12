Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn voertuig uit de bocht gevolgen en over de kop geslagen bij de kruising van de Doctor Lelylaan en de Vierlinghlaan in Leiden. De bestuurder ging er na het ongeval vandoor.

De politie is nog op zoek naar de betrokken bestuurder die wegvluchtte, omdat het verlaten van de plaats van een ongeval verboden is.

Bij het ongeval is voor zover bekend niemand gewond geraakt.