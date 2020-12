Het hardloopevenement van de dertigste editie van de Leiden Marathon wordt verzet naar september 2021. Het wandelgedeelte van de marathon vindt wel gewoon op 8 mei plaats.

De organisatie heeft dit besloten naar aanleiding van de onzekerheid rondom het coronavirus en het vaccinatieprogramma. "De dertigste editie kan niet worden gehouden op 9 mei. Dat is echt te vroeg als je kijkt naar de snelheid van het vaccineren", legt voorzitter Tjeerd Scheffer uit.

Daarom is besloten om het hardloopgedeelte van de marathon te verplaatsen naar zondag 12 september. "Natuurlijk moet onze veiligheidsregio hier nog wel toestemming voor geven. Het wandelen blijft wel op 8 mei. Daar zijn minder toeschouwers bij betrokken en kunnen de deelnemers eenvoudiger in kleine groepjes starten", legt Scheffer uit.

Of de 5 kilometer NightRun zaterdagavond 11 september wordt gelopen of op zondag wordt ingepast, besluit de organisatie later. Dat geldt ook voor het halen van de Marathon Vlam uit Griekenland. "Eerst maar eens kijken hoe de ontwikkelingen rond het vaccin verlopen. We bekijken het maand voor maand", aldus Scheffer.

De inschrijvingen voor alle afstanden openen op 1 februari.