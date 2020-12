De politie heeft dinsdagavond een Poolse man aangehouden na een ruzie in Holiday Inn Leiden.

In eerste instantie werd de politie naar het hotel gestuurd in verband met een steekpartij, maar daarvan bleek geen sprake. Het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer.

Waarom de man is aangehouden is nog onduidelijk. Een vrouw is met de agenten mee naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen.