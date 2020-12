De GGD heeft de Holiday Inn, vlak bij de A44 in Leiden, gekozen als locatie om de komende maanden te vaccineren. Vanaf 18 januari wordt in de congreshal het personeel van verpleeghuizen uit de regio Hollands Midden en Haaglanden gevaccineerd.

Zorgpersoneel uit verpleeghuizen moet dus nog vier weken wachten op vaccinatie. Dat geldt niet alleen in de regio Leiden, maar voor bijna het hele land. Op 8 januari wordt er alleen in Utrecht op kleine schaal geprikt. De maandag daarop begint de vaccinatie daar, in Rotterdam en Brabant pas echt. Alle 22 andere GGD-regio's starten nog een week later.

De Europese Medicijnen Autoriteit (EMA) keurde maandag het vaccin van Pfizer goed. Het bedrijf kan binnen een week de eerste 450.000 doses leveren, geschikt voor de vaccinatie van 225.000 zorgmedewerkers.

De inenting van de eerste groep zorgmedewerkers duurt zes weken. Daarin krijgen zo'n elfduizend personen elk twee prikken, met een tussenpoos van drie weken. Begin januari krijgen ze via hun bedrijfsarts een uitnodiging.

Daarna kunnen ze zich online of telefonisch aanmelden voor een passend tijdstip en een passende locatie. Want als het ze beter uitkomt, mogen ze hun prik ook bij de GGD Haaglanden of Kennemerland halen. Zo moet de vaccinatiebereidheid zo hoog mogelijk worden.