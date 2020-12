Vrijwilligers van het Rode Kruis Leiden en omgeving gaan ook helpen bij de daklozenopvang in de stad. Door de winterperiode in combinatie met de coronacrisis komt stichting De Binnenvest personeel tekort.

De Binnenvest is in de Leidse regio verantwoordelijk voor de opvang van daklozen en doet dat vanwege de noodzakelijke spreiding nu op vier verschillende plekken in Leiden.

Aan het Papegaaisbolwerk, op het voormalige Crescendoterrein, aan het Morspad en in de voormalige bed-bad-broodopvang aan het Maansteenpad worden dak- en thuislozen opgevangen. Op alle vier de plekken zijn medewerkers nodig.

De Binnenvest niet voldoende personeel beschikbaar en daarom heeft directeur Emmy Klooster een beroep gedaan op het Rode Kruis. De organisatie zet vanaf maandag vrijwilligers in om te helpen bij het bereiden en uitdelen van maaltijden, aandacht geven aan de opgevangen mensen en algemene ondersteuning.

Klooster is erg blij met de hulp van het Rode Kruis. "We verspreiden onze cliënten nu over vier locaties om de 1,5 meterrichtlijn in acht te kunnen nemen. De helpende hand van het Rode Kruis is daarom zeer welkom."