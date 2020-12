Politieagenten hebben vrijdagavond een automobilist in de Lijsterstraat in Leiden aan de kant gezet voor controle. De agenten signaleerden een 'onnatuurlijke bobbel' in de broek van de man, wat later een sok vol cocaïne en xtc bleek te zijn.

De bestuurder is aangehouden en de zaak is overgedragen aan de recherche.

Het is niet de eerste keer dat de politie zo'n 'bobbel' aantreft. Agenten hebben woensdagavond in Oegstgeest een drugsdealer aangehouden die ook een voorrad cocaïne bewaarde in een sok in zijn onderbroek.