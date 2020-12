In een woning aan de Prinsenstraat in Leiden is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Even voor 12.00 uur werd de brandweer gewaarschuwd. Het bleek te gaan om brand in de aangebouwde schuur. Niemand raakte gewond.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar door de rook moest wel de hele woning worden ontruimd. Ook de schuur van een naastgelegen woning stond vol rook.

Wat de oorzaak van de brand was, moet nader onderzoek uitwijzen.