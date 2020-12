De Leidse gemeenteraad heeft donderdagavond tijdens een besloten vergadering ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Henri Lenferink aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van Leiden. De commissie beschreef hem in de vergadering als een zeer ervaren, gedreven en betrokken bestuurder en een burgemeester met hart voor zijn stad en inwoners.

Lenferink, die sinds 2003 burgemeester van Leiden is, is verguld met de nieuwe voordracht van de raad. "Ik ben daar natuurlijk erg blij mee. Ik vervul het burgemeesterschap van Leiden nu al vele jaren met veel plezier en in die tijd ben ik erg van Leiden en de Leidenaren gaan houden." De zittend burgemeester wil zich ook de komende jaren inzetten voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Het besluit van de raad is een belangrijk moment in een procedure die enkele maanden geleden begon met de mededeling van Lenferink aan de raad dat hij graag wil doorgaan als burgemeester van Leiden. Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is het functioneren van de burgemeester beoordeeld door een vertrouwenscommissie onder leiding van Vahit Köroglu. De D66-fractievoorzitter is als leider van de grootste partij in de Leidse raad de voorzitter van die commissie.

De beoordeling van de vertrouwenscommissie is voorgelegd aan de raad, die mede op basis hiervan heeft ingestemd met de aanbeveling voor herbenoeming. Omdat dit - zoals de wet voorschrijft - een besloten vergadering was, blijven de details van de discussie en de stemming geheim. Na de besloten vergadering heeft de raad de uitkomst bekendgemaakt en de burgemeester gefeliciteerd.

De gemeenteraad stuurt nu de aanbeveling naar de commissaris van de Koning, die het voorlegt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt de burgemeester voor en de koning ondertekent uiteindelijk het besluit tot herbenoeming. De herbenoeming gaat in op 15 mei 2021 en is voor een periode van zes jaar.