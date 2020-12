De politie heeft woensdagavond in Oegstgeest een man aangehouden op verdenking van drugsbezit. Een agent kwam hem op het spoor doordat die een auto verdekt geparkeerd zag staan op het terrein van de Rivierduinen in Oegstgeest.

De agent had het vermoeden dat in de geparkeerde auto een drugsdeal plaatsvond. Bij het zien van de agent stapte de bijrijder snel uit en reed de bestuurder zonder verlichting weg. De agent wist hem echter in te halen.

De agent vermoedde dat de verdachte drugs bij zich droeg. Toen hij hem wilde controleren, wist de bestuurder zich los te rukken en weg te vluchten.

Een andere eenheid van de politie kon de verdachte drie straten verderop aanhouden. De verdachte had zich tijdens zijn vluchtpoging ontdaan van de drugs. In een struik bij het Wilhelminapark vond de politie een sok gevuld met cocaïne.

De verdachte is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau.