In de tuin van een woning in de Maasstraat in Leiden zijn woensdagavond een schutting en plastic tuinmeubilair afgebrand.

Twee bewoners wisten de korte maar felle brand te blussen met behulp van een brandblusser en meerdere emmers water. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft nog enige tijd nageblust.

De brandweer heeft een bovenliggende en naastgelegen woning gecontroleerd op rook. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.