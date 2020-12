In samenwerking met de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden introduceert het Leids Mediafonds (LMF) in 2021 een studentenregeling. Jaarlijks wordt 5.000 euro beschikbaar gesteld om tien journalistieke projecten van Leidse studenten journalistiek en communicatie te ondersteunen.

Door de introductie van de aparte regeling hoeven de projecten die studenten indienen niet te concurreren met ideeën van ervaren journalisten. Op deze manier moet nieuw journalistiek talent gestimuleerd worden.

De studenten kunnen tijdens de gewone voor- en najaarsronde van het LMF een beroep doen op deze aparte regeling binnen het Leids Mediafonds. Er is per aanvraag 500 euro beschikbaar. "We hebben dit bedacht, nadat we een stroom aanvragen van studenten ontvingen bij de oktoberronde van dit jaar. Het past heel goed bij onze doelstelling om de lokale journalistiek te stimuleren, verdieping te zoeken en nieuw talent aan te wakkeren", zegt LMF-voorzitter Bob Nieman.

Die stroom aanvragen werd veroorzaakt door de samenwerking die nieuwspartnerSleutelstad heeft met de opleiding Journalistiek & Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Elf groepjes van elk vier studenten werken de laatste maanden van dit jaar aan evenzoveel grotere projecten. Drie aanvragen zijn afgelopen oktober gehonoreerd. Na een jaar kijkt het Leids Mediafonds wat de resultaten van de studentenregeling zijn.

Het Leids Mediafonds beoordeelt inzendingen van studenten op journalistieke aanpak, diepgang, actualiteit en de relatie met Leiden en de regio. Daarbij gaat het mediafonds vooral op het journalistieke gehalte van het project letten. De voorstellen die het beste scoren, worden gehonoreerd.

De studenten moeten voor hun project ook een mediapartner vinden, die de productie zal publiceren. De subsidie wordt uitbetaald, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Een begroting hoeven de studenten niet in te dienen. Docenten van de universiteit en de hogeschool zullen de studenten coachen, zowel bij de aanvraag als bij de realisatie van de productie.