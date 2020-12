Een scooter van een maaltijdbezorger is maandagavond met een auto in botsing gekomen vlak voor het politiebureau aan het Vijf Meiplein in Leiden.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur. Niemand raakte gewond, maar beide voertuigen liepen wel veel schade op.

De toedracht van het ongeluk is onbekend. De politie doet daar onderzoek naar.