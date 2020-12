De politie in Leiden heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen aangehouden. Het tweetal werd gepakt na een inbraak bij de vestiging van Siebel Juweliers in de Donkersteeg.

De twee mannen wrikten het rolluik van het pand los en kropen naar binnen. Een omwonende werd door de herrie gealarmeerd en filmde de inbraak.

Op de video is te zien dat de inbrekers na ruim drie minuten met buit naar buiten komen, een fiets pakken en er vandoor willen gaan. Op dat moment komt een politiewagen aanrijden die een van de daders met fiets en al omverrijdt.

De politie kon beide mannen arresteren en afvoeren.