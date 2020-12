Een man is zondagavond aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Na een melding over het mogelijke vuurwapenbezit is de politie zijn woning aan de Evertsenstraat in Leiden binnengevallen.

De verdachte was op dat moment niet thuis, maar kwam even later aanfietsen. Hij is rond 21.15 uur alsnog aangehouden.

De politie heeft de woning doorzocht. Het is momenteel nog niet bekend of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen.