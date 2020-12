De gemeente heeft zaterdag vier openbare wc's geplaatst op de Aalmarkt ter hoogte van de Catharinabrug in het centrum van Leiden.

Door de sluiting van horecagelegenheden kwamen mensen met een 'kleine blaas' in de problemen tijdens winkelen in het centrum of het wandelen in het Singelpark.

De toiletunit is tijdens winkeltijden geopend. De wc's zijn gratis toegankelijk en worden volgens de gemeente regelmatig schoongemaakt. Ze blijven beschikbaar zolang de horecasluiting in verband met de coronamaatregelen duurt.

Singelparkwandelaars hebben een extra optie: Sportschool L.K.V. de Spartaan aan Groenesteeg heeft tijdelijk haar toiletten voor wandelaars van de Singelparkroute beschikbaar gesteld. Deze toiletten zijn dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur (op zondag tot 13.00 uur). Ook dit geldt zolang de horecasluiting duurt.