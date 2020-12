De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand in een woning aan de Oude Singel in Leiden. Eén persoon is aangehouden. Niemand raakte bij de brand gewond.

Een bewoner heeft een eerste blusactie verricht. De brandweer heeft de brand uiteindelijk helemaal gedoofd.

Over de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hoofdbewoner die kort nadat de brand ontstond plotseling weg was, is later aangehouden voor onderzoek. Zijn rol bij de brand wordt onderzocht.