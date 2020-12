De Sumatrabrug in Leiden is dit weekend afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. Omdat bedrijventerrein De Waard daardoor vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur niet bereikbaar is voor autoverkeer is de milieustraat zaterdag gesloten.

Kringloopwinkel Het Warenhuis is wel open, maar alleen bereikbaar met de fiets via de doorgang tussen de Bontekoestraat en de Le Mairestraat.

In de weekenden van zaterdag 9 en 16 januari is de Sumatrabrug ook afgesloten voor autoverkeer en is de milieustraat dicht. Scheepvaart is gedurende de hele renovatieperiode van de brug niet mogelijk.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden 18 januari afgerond.

De milieustraat is ook gesloten tijdens de kerstdagen en Nieuwjaarsdag.