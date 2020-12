De Voedselbank Leiden organiseert samen met Arriva de komende twee zaterdagen een inzamelingsactie voor extra voedsel rond de kerstperiode. Op vier verschillende winkellocaties in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude staan 'voedselbussen' waar de producten voor de Voedselbank worden ingezameld.

Deze week is de actie 'Samen helpen we elkaar' officieel van start gegaan. De inzamelingsbussen staan zaterdag 12 december op het Dorpsplein in Zoeterwoude en op het Bevrijdingsplein in Leiden.

Een week later staan de bussen op het Kooiplein in Leiden en bij winkelcentrum Langevoort in Oegstgeest. Op beide zaterdagen zijn de bussen van 10.00 tot 17.30 uur geopend.

Op een aantal bussen van Arriva is de komende weken in Leiden en de regio de tekst 'Samen helpen we elkaar' zien.