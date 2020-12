Stadslab Leiden wil dat het pand van de voormalige V&D aan de Aalmarkt in Leiden een plek van en voor Leidenaren wordt. V&D Leiden verwijst dan niet meer naar een warenhuis, maar naar 'Voor en Door Leiden', zegt Frans van den Broek van het Stadslab.

Het monumentale pand werd in de jaren dertig van de vorige eeuw speciaal voor Vroom & Dreesmann gebouwd. In minder dan honderd jaar is het uitgegroeid tot een beeldbepalend monument in de stad.

Alle Leidenaars kunnen ideeën voor de invulling van het pand naar Stadslab Leiden sturen. In eerste instantie was het de bedoeling om daarnaast met mensen met specifieke kennis en ervaring te brainstormen. "Dat wouden we doen in het pand zelf, maar door corona kon dat toen niet doorgaan. Nu willen we op 16 januari een digitale meeting houden, die nog steeds geleid wordt vanuit het V&D-pand."

Aan de hand van alle ideeën moet er in de zomer van 2021 een plan klaarliggen voor het gebouw. "Dan moet er onderzocht worden of het allemaal haalbaar is", zegt Van den Broek. "Vanuit de losse pols schat ik dat zo'n twee jaar later alles klaar zal zijn."

Andere organisaties en bedrijven zullen het dan van Stadslab over moeten nemen, want Stadslab Leiden heeft zelf geen geld. "Toen we het idee voor het Singelpark lanceerden, werd dat ook overgenomen door anderen die het verder invulden en bekostigden. We hopen dat dat nu weer gebeurt."