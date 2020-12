Twee mannen in Leiden die dachten een date te hebben, zijn ontvoerd, mishandeld, bedreigd en beroofd. Ze hadden ieder via een datingapp een afspraakje gemaakt en werden bij aankomst gegijzeld.

Zondag deed een 31-jarige man aangifte bij de politie. Hij had via een datingapp een afspraakje gemaakt met een man. Toen hij op zaterdagavond 5 december rond 22.30 uur op de afgesproken plek aan de Roomburgerweg aankwam, liepen er direct vier onbekende mannen op hem af.

Ze hielden hem enige tijd vast in het Roomburgerpark en brachten hem daarna onder dwang met een auto naar een woning. Daar werd hij mishandeld, bedreigd en beroofd van zijn geld en spullen. Zondagochtend om 9.45 uur lieten ze hem weer gaan. Het slachtoffer hoorde de daders met elkaar praten in een andere taal.

Dinsdagavond gebeurde iets soortgelijks. Een 61-jarige man sprak via een datingapp met een man af op de Koninginnelaan. Toen hij daar aankwam, stond iemand op hem te wachten. Ze gingen samen naar een woning in de Seringenstraat, waar meerdere personen met gezichtsbedekking bleken te zijn.

Ook dit slachtoffer werd enkele uren lang gegijzeld en mishandeld en moest zijn geld en telefoon afgeven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Na enkele uren mocht hij de woning verlaten en belde hij zo snel mogelijk de politie.

Het onderzoek naar beide zaken is in volle gang. De politie heeft dinsdag een vrouw aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Ze is geen verdachte meer. De politie is op zoek naar getuigen die op zaterdagavond 5 december of dinsdagavond 8 december iets gezien hebben.