Extreme Sinterklaasdrukte is zaterdag uitgebleven in Leiden. De gemeente heeft vooralsnog geen extra maatregelen hoeven nemen om de drukte te beperken.

"Op de manier waarop we het nu hebben georganiseerd, houden we het net onder controle", aldus burgemeester Henri Lenferink.

"Het was het drukste moment van de week, maar het was zeker niet te druk. Dus dat is goed nieuws", zegt centrummanager Gijs Holla. Zelfs op het piekmoment, tussen 14.00 en 15.00 uur, waren er niet te veel mensen in de winkelstraten. "Ik denk dat de mensen zich een beetje verspreid hebben over de week, en ik ben er trots op dat ze dat gedaan hebben."

Leiden is een van de dichtst bebouwde steden van Nederland en dat maakt het reguleren van de bezoekersstromen tot een behoorlijke uitdaging. Een combinatie aan maatregelen zorgt ervoor dat er in Leiden nog net veilig gewinkeld kan worden. "Het scheelt dat we de markt verplaatst hebben", zegt Lenferink.

"Maar het belangrijkste is dat we van de smalste straatjes éénrichtingsverkeer hebben gemaakt", legt Lenferink uit. "En als het echt te druk wordt, gaan we op een aantal plekken de toegang doseren door hekken te plaatsen. Als er weer minder mensen zijn, halen we die weer weg. Op die manier hoeven we ook geen winkels te sluiten."