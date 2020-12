Historicus Theo Pronk en Erfgoed Leiden hebben samen een applicatie gemaakt waarmee je kan zien hoe het Rapenburg er in de zeventiende eeuw uitzag.

De historicus brengt met zijn Stichting Verborgen Stad het verleden tot leven met virtualrealitytechnieken. Met behulp van historisch onderzoek hebben 3D-animators een aantal historisch belangrijke plekken in kaart kunnen brengen.

"Vroeger hadden we die middelen niet", zegt Pronk. "Maar dankzij de digitale revolutie kunnen we steeds mooiere virtualrealityafbeeldingen maken."

Op de app verschijnt het Rapenburg zoals de gracht eruitgezien moet hebben in de zeventiende eeuw. "Kijk, je ziet dat de gracht nog grotendeels hetzelfde is, maar de gevels van de huizen zijn wel behoorlijk veranderd in de loop van de tijd", aldus Pronk.

Opvallend is ook dat het Academiegebouw destijds nog geen toren had. De app laat verder zien hoe de Breestraat, het interieur van een huis en het Vrouwenkerkplein eruitzagen in de zeventiende eeuw.

"Het is gereconstrueerd op basis van gedetailleerd onderzoek dat we samen met onder meer Erfgoed Leiden hebben gedaan. Dat gaat met behulp van oude kaarten, plattegronden en afbeeldingen uit archieven", zegt Pronk. Dutch Tilt Studios heeft de informatie uiteindelijk verwerkt tot de 3D-reconstructies.