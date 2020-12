De Stadsgehoorzaal is samen met de gemeente Leiden en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) een bijzondere samenwerking aangegaan. Vanaf 5 december tot en met 15 december kunnen studenten van de Universiteit Leiden studeren in de Stadsgehoorzaal. Alle ruimtes in de het concertgebouw zijn beschikbaar, omdat evenementen door de geldende coronamaatregelen niet zijn toegestaan.

De universiteit heeft op dit moment minder studieruimtes beschikbaar dan normaal, omdat rekening moet worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Op 15 december begint de tentamenperiode, daarom zijn er nu veel studenten op zoek naar een studieplek.

Voorzitter Sammy Steenvoorden van de PKvV: "We zijn ontzettend blij met deze extra studiefaciliteit op juist zo'n mooie, centrale plek in de stad. De timing vlak voor de tentamenperiode is precies goed en we hopen dat veel studenten hier dankbaar gebruik van maken."

Het reserveren van een studieplek kan via SharedDesk. Studenten kunnen een specifiek tijdvak reserveren voor een tafel naar keuze. Op elke tafel is een tafelnummer te vinden, waar studenten vanaf vijftien minuten voor de gereserveerde tijd naartoe kunnen lopen. Na het studeren moeten de jongeren het gebouw meteen weer verlaten.

De Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Door de 1,5 meterregel kunnen er een stuk minder mensen in de zalen dan voorheen.