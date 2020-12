Om te grote drukte in de Leidse winkelstraten te voorkomen, neemt de gemeente zaterdag extra maatregelen. Er komen dranghekken bij de Hartebrugkerk om de toestroom naar de Haarlemmerstraat te doseren. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Donkersteeg strenger gehandhaafd. De gemeente hoopt zo een verplichte vroegere sluiting van winkels te voorkomen.

Bij de Hartebrugkerk worden vrijdag al dranghekken geplaatst om mensen tijdelijk tegen te kunnen houden en de toestroom zo te beperken. Het Centrummanagement heeft met de gemeente afspraken gemaakt over de toegestane drukte op de Haarlemmerstraat en maatregelen die zullen worden genomen op basis van de cijfers van de druktemeters.

Dat de Donkersteeg alleen vanuit de Haarlemmerstraat toegankelijk is, betekent dat mensen die vanaf de Vismarkt naar de Haarlemmerstraat willen, alleen via de Catherinabrug kunnen lopen. In de afgelopen weken was dat ook al het geval, maar lukte het nauwelijks om het eenrichtingsverkeer te handhaven. De gemeente zet daar nu extra op in, door meer te verwijzen naar die aanbevolen alternatieve route.

Op de druktekaart was de afgelopen weken te zien dat het, zeker in het weekend, regelmatig druk was in de winkelstraten in het centrum. De straten op de kaart waren regelmatig roodgekleurd, wat betekent dat mensen wordt afgeraden naar het centrum te komen. Vanwege de feestdagen besloten veel mensen toch inkopen te doen.