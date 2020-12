Een automobiliste is donderdagmiddag tijdens het parkeren bij het Maredijksepolderpad in Leiden doorgeschoten en in de struiken van het plantsoen terechtgekomen.

Omdat de auto deels op het metalen hekwerk terechtkwam, moest een bergingsbedrijf komen om het voertuig in het parkeervak te hijsen. De auto liep bij het incident lichte schade op.

De bestuurster verklaarde het gaspedaal en het rempedaal te hebben verwisseld.

Tijdens de berging is de automobiliste samen met haar kind opgevangen in een politieauto. Het is onbekend of de vrouw en haar kind verwondingen hebben opgelopen.