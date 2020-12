Museum Naturalis is officieel toegetreden tot het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Woensdag plaatsten de vijf betrokken bestuurders hun handtekening, waardoor Naturalis zich aansluit bij drie andere Leidse kennisinstellingen en de gemeente Leiden.

In het samenwerkingsverband zitten naast Naturalis ook de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Hogeschool Leiden en de gemeente. De toetreding van het museum is logisch, omdat het in verschillende projecten al langer samenwerkt met de kennisinstellingen. Met deze officiële toetreding wil Leiden zich beter op de kaart te zetten als stad van internationale kennis.

"We zijn heel verheugd om aan te sluiten bij Leiden Kennisstad, wij geloven in samenwerking", vertelt Maaike van Kamp-Romijn, directeur Onderzoek en Onderwijs van Naturalis. "Samen kom je immers verder dan alleen."

Het plaatsen van de handtekeningen vond vanwege de geldende coronamaatregelen online plaats. Speciaal voor de gelegenheid gaf ecoloog en evolutiebioloog Menno Schilthuizen een lezing over de geschiedenis van Naturalis als kennisinstituut. Deze lezing was mede ter ere van het tweehonderdste jubileumjaar van Naturalis.