De politie heeft woensdag op de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest een drugsdealer aangehouden. De 25-jarige bestuurder van een auto vertoonde volgens de politie opmerkelijk rijgedrag.

"Toen de bestuurder ons zag in zijn achteruitkijkspiegel verstopte hij direct iets in zijn auto. Hij was zo druk bezig dat hij bijna van de weg reed", vertelt de politie.

Bij controle van de bestuurder en zijn auto werd achter het dashboardkastje een sok gevuld met zestien zakjes drugs aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs.