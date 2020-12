Het graafwiel van de tunnelboormachine van de Rijnlandroute is woensdagmiddag uit de ontvangstschacht in de Stevenshof gehesen. De komende dagen wordt het 11 meter hoge en 150 ton wegende graafwiel in delen geslepen en afgevoerd. Daarmee is de eerste stap gezet in het proces van ontmanteling van het boorschild.

De komende weken wordt er zeven dagen per week en 24 uur per dag gewerkt aan het ontmantelen van de boor bij de ontvangstschacht.

In januari wordt de voorste volgwagen gedemonteerd. De achterste drie volgwagens zijn in de afgelopen weken achteruit de tunnel uitgereden en worden op het bouwterrein van de A4 uit elkaar gehaald en afgevoerd.

De onderdelen van het boorschild en de eerste volgwagen worden via de bouwweg naar de A44 afgevoerd. Ongeveer een kwart van de onderdelen gaat terug naar fabrikant Herrenknecht in Duitsland en wordt gebruikt voor nieuwe tunnelboormachines. Het overige materiaal wordt gerecycled.