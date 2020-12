De behandeling van het voorstel van het Leidse college om extra geld vrij te maken voor de verbouwing van het stadhuis kon dinsdagavond niet worden afgemaakt, omdat verantwoordelijk wethouder Marleen Damen de raadsleden een verkeerde versie van het voorstel had toegestuurd.

Commissievoorzitter Antoine Theeuwen besloot om de vergadering te schorsen en de verdere behandeling door te schuiven naar de vergadering van 8 december. Dan buigen de raadsleden zich alsnog over het ophogen van het verbouwingsbudget met ruim 2,6 miljoen euro.

Het extra geld is nodig omdat er asbest in het pand van het stadhuis blijkt te zitten. Ook is er extra geld nodig voor de versterking van de constructie van het pand en enkele andere zaken. Het is inmiddels de derde keer dat het college om extra geld voor de verbouwing van het stadhuis vraagt.

Op 8 december wordt de discussie voortgezet. Dat moet de commissieleden voldoende tijd geven om de juiste versie te lezen en zich voor te bereiden.