De politie in Leiden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee feestjes beëindigd waar de coronaregels niet werden nageleefd. Het ging volgens de politie om feestjes in veel te kleine ruimtes waarbij veel te veel mensen aanwezig waren.

Volgens de politie werd er "schouder aan schouder gefeest." Alle feestgangers hebben een boete gekregen van 95 euro en zijn vervolgens direct weggestuurd.