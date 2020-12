Paul Cliteur die als hoogleraar rechtsgeleerdheid is verbonden aan de Universiteit Leiden, ziet de uitkomsten van een onderzoek naar de gegrondheid van beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met vertrouwen tegemoet. Cliteur schrijft dat op zijn LinkedIn-pagina.

Volgens Cliteur komen de beschuldigingen van de website GeenStijl. Volgens Cliteur zijn de beschuldigingen "grote onzin". Hij pleit ervoor dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

Cliteur was tot enkele dagen geleden lid van de eerste Kamer voor Forum voor Democratie (FVD). Vorige week stapte hij op als senator, maar bleef wel lid van de partij. Cliteur wordt gezien als de mentor van Thierry Baudet. De voorman van FVD werkte vanaf 2007 als docent rechten bij de Universiteit Leiden. Onder begeleiding van Cliteur promoveerde hij daar in 2012.

Vorige week kreeg het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Die hebben tot grote onrust geleid binnen de faculteit en ook universiteitsbreed.

"Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat", aldus een verklaring op de website van de Universiteit Leiden. De universiteit heeft een externe onderzoekscommissie samengesteld die onderzoek gaat doen binnen de betreffende afdeling.

Aanleiding voor het onderzoek is onder meer een open brief van collega's van Cliteur op het platform Nederland rechtsstaat waar wordt gediscussieerd over de Grondwet en de democratische rechtsstaat.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek is afgesproken dat alle betrokkenen zich onthouden van communicatie over de kwestie.