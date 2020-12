Een scooterrijder is maandagavond op de Vondellaan in Leiden in botsing gekomen met een ambulance. Het incident gebeurde pal voor de uitrit van de ambulancepost.

De ambulance verliet de ambulancepost voor een spoedmelding. Bij het kruisen van het fietspad botste de scooterrijder, een maaltijdbezorger, en de ambulance op elkaar. De scooterrijder is door het ambulancepersoneel gekeken. Het is niet bekend of de persoon naar het ziekenhuis is vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Als een ambulance voor een spoedrit vertrekt van de ambulancepost, wordt de omgeving gewaarschuwd met meerdere knipperende oranje waarschuwingslampen.