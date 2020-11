In verschillende steden was het dit weekend druk door koopjesjagers rondom Black Friday. Zaterdag riep de gemeente Leiden op om niet meer naar het centrum te komen. De grote decemberdrukte moet nog komen en dat baart centrummanager Gijs Holla zorgen.

"Wij hebben met de gemeente afspraken gemaakt over drukte in de stad. Als er een bepaald aantal mensen per kwartier door de winkelstraat loopt en het worden er te veel, dan communiceren we: 'Kom niet meer naar de binnenstad.' Dat was zaterdag een korte periode het geval", vertelt Holla aan Omroep West.

Na de oproep kleurde de kaart weer oranje. "Dan is het gewoon veilig en kan je op 1,5 meter afstand prima winkelen." De drukte in het centrum van Leiden wordt gemeten met de druktekaart, maar voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan die drukte.

"Ik maak me zeker zorgen om de decembermaand", zegt Holla. "Daarom hebben we in een hele smalle winkelstraat, waar veel mensen lopen, eenrichtingsverkeer ingesteld. En we hebben een campagne op de buitenreclame met: Kom op andere momenten dan de zaterdagmiddag naar de stad voor je inkopen."

'Ik maak me zorgen om de ondernemers'

Holla maakt zich niet alleen zorgen om de volle winkelstraten en de verspreiding van het coronavirus. "Ik maak me ook zorgen om de ondernemers. Dit zijn normaal gesproken de weken waarin het geld wordt verdiend. En het was zaterdag druk, maar in vergelijking met vorig jaar was het veel en veel rustiger."

Enerzijds het voorkomen van drukte en anderzijds het ondersteunen van ondernemers maakt het een lastige situatie. "Wij zoeken precies de balans, dat het en veilig blijft en dat de ondernemers zo'n mooi mogelijke omzet hebben", aldus Holla.