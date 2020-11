Noëlle ter Woerds wordt de nieuwe directeur van DZB, het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden. Ze vervangt vanaf 1 januari Michael Tirion die de afgelopen tijd interim-directeur was. Ter Woerds moet zich onder meer gaan richten op het financieel gezond krijgen van de organisatie.

De nieuwe directeur zegt ernaar uit te kijken om te beginnen. "Het is eervol, want het werk draagt bij aan het gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij door mensen voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is. Samen met de medewerkers van DZB, de gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven in de Leidse regio zet ik me daar graag voor in", aldus Ter Woerds.

DZB Leiden is onderdeel van de gemeente Leiden en helpt mensen naar zo regulier mogelijk werk. Het bedrijf vormt een brug tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden. Bij DZB werken zo'n twaalfhonderd mensen. Daarnaast komen bij DZB circa achthonderd mensen per jaar binnen vanuit een uitkering voor een traject naar werk.