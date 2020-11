Het is vanaf heden verboden om ballonnen op te laten in Oegstgeest. Ook het openbaar gebruik van lachgas is donderdagavond in de ban gedaan door de gemeenteraad. Dat gebeurde bij het vaststellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Het gebruiken van softdrugs op straat en in openbare gebouwen is vanaf nu juist weer toegestaan.

Met een verbod op het oplaten van ballonnen sluit de gemeente aan bij een landelijke trend. Steeds meer gemeenten verbieden dat, omdat ballonnen elders neerkomen en daar zorgen voor vervuiling van het milieu.

Progressief Oegstgeest (PrO) deed een voorstel om vanwege datzelfde milieu te kijken naar een verbod op niet-afbreekbare confetti en serpentine. Een meerderheid van de gemeenteraad ging daar in mee. Op straat mag vanaf nu alleen nog met afbreekbaar papier worden geknald. Als er plastic of een plastic coating in het spel is, mag dat niet meer.

Met de nieuwe regels is er vanaf nu ook een officieel verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Daarmee volgt de gemeente een besluit dat eerder ook al in Leiden werd genomen. Ook Leiderdorp onderzoekt de mogelijkheid van een verbod. In Oegstgeest werden er eerder al wel regels gesteld rond verkoop van lachgas bij evenementen, maar dat is nu dus flink uitgebreid.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het juist weer toestaan van gebruik van softdrugs op straat en in openbare gebouwen. Eerder was dat in de APV verboden door een algemeen drugsverbod, maar dat geldt nu alleen nog voor harddrugs. Volgens PrO is het niet nodig om softdrugs te verbieden in de strijd tegen overlast en het verminderen van criminaliteit.