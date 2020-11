Frits van Dissel, fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest verlaat op 17 december de gemeenteraad van Oegstgeest. Dat zei hij donderdagavond aan het einde van de raadsvergadering.

"Er komt weer veel op ons af aan gebiedsontwikkelingen, maar ook regionale samenwerking ligt weer bovenop de stapel. Dat gaat opnieuw veel energie vragen en dat kan ik niet meer opbrengen", aldus Van Dissel in zijn verklaring.

Sinds zijn installatie als raadslid in 2015 heeft hij intensief meegewerkt aan de Toekomstvisie Leidse Regio 2027, waarna de regionale samenwerking nog steeds vaak op de politieke agenda verschijnt.

De mededeling kwam uit onverwachte hoek. Van Dissel zat sinds 1993 in de lokale politiek en zette zich in voor het behoud van het dorpse en groene karakter van Oegstgeest. Sinds 2015 is hij raadslid van Huidige Hart voor Oegstgeest, toen Leefbaar Oegstgeest.

Burgmeester Emile Jaensch en oud-partijgenoot Eelke van den Ouweelen zijn beide sprakeloos, maar respecteren zijn besluit. Commissielid Jaap van den Broek zal de raadszetel naar verwachting van Van Dissel overnemen. Karin Rosdorff wordt de nieuwe fractievoorzitter.