De schoorsteen van de E.ON-centrale aan de Langegracht in Leiden wordt weer verlicht. Het idee is om op de schoorsteen in kleur te projecteren welke windkracht het op dat moment is. De projectie is zichtbaar vanaf het centrum van de stad.

Op de Langegrachtzijde van de schoorsteen van de centrale is vanaf maart 2021 de geprojecteerde windkracht te zien die verandert van kleur afhankelijk van de windkrachtsterkte.

Om 'lichtvervuiling' minimaal te houden wordt de toren vanaf één kant verlicht. De projectie is zichtbaar vanaf het moment dat de straatverlichting 's avonds aangaat tot middernacht. Om te voorkomen dat de schommelingen in windkracht zorgen voor een grote afwisseling in kleur, verandert de kleur na minimaal vijftien minuten.

Vanaf de Langegrachtzijde van de toren wordt de schoorsteen verlicht met vier projectiespots. Deze LED-spots staan op het dak van de centrale en reageren op de windkracht via een windmeter.

Ook is rekening gehouden met de natuur. Een onderzoek naar de flora en fauna dat is uitgevoerd laat een positief resultaat zien voor de manier van verlichten. De definitieve kleuren van het licht worden bepaald tijdens de installatie. De kleur blauw wordt sowieso niet gebruikt. Deze kleur zou vleermuizen kunnen hinderen.

De kosten voor de aanleg en het onderhoud van de verlichting wordt door de gemeente Leiden betaald. Uniper, de eigenaar van de centrale, neemt de energiekosten op zich en zorgt voor enkele voorbereidende maatregelen, waaronder het aanpassen van de bliksemafleiding.