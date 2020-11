De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een einde gemaakt aan een klein luidruchtig feest in een pand aan de Turfmarkt in Leiden. Enkele feestgangers wisten via de daken van aangrenzende panden te ontsnappen.

De politie was rond 2.50 uur ter plaatse vanwege een melding over een gewonde persoon in de straat. Het is niet duidelijk hoe deze persoon gewond is geraakt.

Agenten hoorden dat er verderop een luidruchtig feest gaande was en besloten in te grijpen. De brandweer heeft nog gezocht naar personen op het dak, maar trof niemand meer aan.

Niemand is aangehouden en er zijn geen boetes uitgeschreven. De woordvoerder van de politie zegt dat de prioriteit op dat moment vooral lag bij de zorg van de gewonde persoon.

Of er een link is tussen de gewonde man en het feest wordt onderzocht.