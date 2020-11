Een wandelaar is donderdagochtend rond 9.50 uur aangereden op de voetgangersoversteekplaats op de Koninginnelaan in Leiden. Het gaat om het zebrapad naast de fietsrotonde op de hoek met de Herenstraat. Of de voetganger gewond is geraakt, is niet bekend.

Die rotonde is de afgelopen periode aangepast, nadat daar in korte tijd meerdere aanrijdingen hadden plaatsgevonden.

Winkelstraatvoorzitter Christiaan van Minnen meldt dat eerder deze maand ook weer een fietser is aangereden op de fietsrotonde.