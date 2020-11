De gemeenten in de Leidse regio's hebben dinsdagavond overlegd over een mogelijk verbod op carbidschieten. Vier gemeenten hebben al aangekondigd of zijn van plan om zo'n verbod in te stellen.

Landelijk komt er geen algemeen verbod op carbidschieten, waardoor elke gemeente zelf kan besluiten om zo'n verbod lokaal in te stellen. In Leiden kondigde burgemeester Henri Leferink maandagavond al aan dat carbidschieten verboden gaat worden.

Ook de gemeente Voorschoten stelt het verbod in en volgt daarmee het advies dat dinsdag na een regionale vergadering is uitgebracht. De gemeente Leiderdorp kende al langer een verbod op carbidschieten. Burgemeester Emile Jaensch van de gemeente Oegstgeest wil het verbod donderdagavond aan de gemeenteraad voorleggen.

In Zoeterwoude, waar jaarlijks het meeste carbid wordt afgeschoten en het langzaam een traditie is geworden, is nog geen besluit genomen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het een jaarlijks terugkerend thema is dat ook dit jaar op de agenda staat.