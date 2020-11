Een meisje is woensdagmiddag met haar fiets op de Engelendaal in Leiderdorp in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op de Engelendaal in Leiderdorp ter hoogte van de Dennenschans. Het meisje is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek naar de aanleiding van het verkeersongeluk gestart.