Burgemeester Henri Lenferink van Leiden komt terug op zijn besluit om zeventigplussers te weren als stembureauleden. Dat besluit werd eerder genomen vanwege de gezondheidsrisico's voor ouderen die op stembureaus zouden werken.

Lenferink had Leidenaren die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart bij het werk in de stembureaus betrokken waren eerder een brief gestuurd.

Daarin schreef hij dat zeventigplussers vanwege de risico's voor hun gezondheid niet mogen werken op de stembureaus.

De mededeling leverde veel reacties op van onder anderen oud-politici uit Leiden. Die spraken van leeftijdsdiscriminatie en vroegen om een heroverweging. Daar geeft Lenferink nu gehoor aan.

Wel geeft hij een dringend advies aan de mensen die overwegen zich aan te melden bij een stembureau. "Op het stembureau is het de hele dag een komen en gaan van mensen. Er kan daarom meer kans op besmetting met het coronavirus zijn", schrijft de burgemeester.

De landelijke verkiezingen in maart worden waarschijnlijk verspreid over meerdere dagen. Om de stembureaus te bezetten, zijn daarom meer mensen nodig. In veel gevallen gaat het om ouderen die al jaren actief zijn op een stembureau.