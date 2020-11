De pannakooi bij basisschool Het Avontuur in Zoeterwoude-Dorp moet worden verplaatst om plek te maken voor noodlokalen. De gemeente heeft in de omgeving twee geschikte locaties gevonden waar de voetbalkooi naartoe zou kunnen verhuizen. In een online stemformulier kunnen de inwoners tot en met woensdag 9 december hun voorkeur aangeven.

De gemeente Zoeterwoude vindt de speeltuinen aan de Hondsdrafweg en de Boterbloemlaan het meest geschikt. Deze plekken zijn groot genoeg en bovendien veilig bereikbaar voor kinderen. De speeltoestellen op de gekozen locatie zullen worden verwijderd om plek te maken voor de voetbalkooi. Na de verplaatsing blijft de pannakooi definitief op haar nieuwe plek.

Er blijven dan drie speeltuinen met speeltoestellen over in de wijk Bloemenwijde. In de loop van 2021 komt hier bij het bouwproject Bloemenvelde een natuurlijk ingerichte speelplek bij.

Naast de keuze voor een van de twee locaties is het ook mogelijk om tegen de plannen te stemmen. "Mocht het zo zijn dat een bewoner helemaal geen pannakooi in de wijk wil, dan kunnen ze dat ook aangeven", verklaart een woordvoerder van de gemeente.

Na 9 december gaat de gemeente aan de slag met de resultaten van het onderzoek. "Als er een voorkeur is voor een locatie, worden de direct omwonenden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen", belooft de gemeente. Als de meeste stemmen tegen zijn, zal de pannakooi niet terugkeren in Bloemenwijde.