Om de drukte in de smalle Donkersteeg beheersbaar te houden mogen mensen sinds afgelopen zaterdag nog maar één kant op lopen. Het eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het winkelende publiek bij drukte steeds voldoende afstand van elkaar kan houden.

Volgens centrummanager Gijs Holla is de proef het gevolg van diverse signalen dat het in de Donkersteeg op bepaalde momenten te druk was.

"Dit is vooral op zaterdagmiddag het geval. Afgelopen zaterdag werden voetgangers door borden en beveiligers gewezen op de maatregel en dat is prima ontvangen", aldus Holla.

Op momenten dat de winkels geopend zijn, is de looproute in de Donkersteeg vanaf de Haarlemmerstraat richting de Hoogstraat. Voetgangers die de andere kant op willen, wordt aangeraden gebruik te maken van de de Catharinabrug richting de Stille Mare.

Het centrummanagement bekijkt of het eenrichtingsverkeer bevalt en onderzoekt of het ook de komende periode ingevoerd zal worden.