Een geparkeerde auto in de Montgomerystraat in Leiden-Zuid is dinsdagmiddag door brand verwoest. De brandweer is met spoed uitgerukt om de brand te blussen, maar kon grote schade niet voorkomen.

Omdat de brandweerlieden van de vlakbij gelegen kazerne aan de Rooseveltstraat net voor een andere melding waren uitgereden, werd de brandweer uit Leiden-Noord opgeroepen voor de brandende auto.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Een bergingsbedrijf zal het voertuig bergen.