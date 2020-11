De organisatie van de marathon van Leiden is een sponsoractie begonnen om de editie van volgend jaar wel door te kunnen laten gaan. Daarnaast bedacht het bestuur een online variant om de medailles van dit jaar alsnog uit te kunnen reiken.

De dertigste editie van de Leiden Marathon stond aanvankelijk gepland in mei, maar kon door de coronacrisis niet doorgaan. Ook de herkansing in november werd vanwege de maatregelen in Nederland geschrapt.

De organisatie houdt nu de hele maand november een crowdfundinsgactie om geld op te halen voor de marathon in 2021. "We hopen 25.000 euro op te halen. We zitten op ruim 40 procent, dus we gaan deze laatste week nog even een eindsprint inzetten. Al zijn we echt al heel blij met al het geld dat al is binnengekomen", zegt Astrid Bol van de organisatie.

Verder kunnen marathonlopers deze week alsnog een medaille verdienen bij een online alternatief van de organisatie. "Dat doen ze dan door te lopen in hun eigen tijd en met hun eigen route. Inschrijven kan nog tot dinsdag 23.59 uur en dan krijg je woensdagochtend een code gemaild", aldus Bol.