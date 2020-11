Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag respectievelijk drie jaar en twee jaar en vier maanden celstraf geëist tegen een 22-jarige Leiderdorper en een 24-jarige Leidenaar. Zij worden verdacht van onder meer afpersing en mishandeling.

Een derde verdachte, een 24-jarige man uit Hoofddorp, moet later voor de rechter verschijnen. Volgens het OM wilde het drietal geld verdienen over de rug van een vluchteling.

Het plan was om iemand in een kwetsbare positie onder druk te zetten om een bedrijf op te richten en een bankrekening te openen. Vervolgens zouden de verdachten er zelf met de documenten en accountgegevens vandoor gaan. Het doel hiervan was om de Belastingdienst op te lichten, zo stelt het OM.

De vluchteling die de drie mannen benaderden, wilde niet meewerken. Hij verwees het drietal naar een vriend. Deze man wilde aanvankelijk meewerken, maar haakte af bij de overdracht van de accountgegevens van de Kamer van Koophandel en de geopende bankrekening.

Daarop besloten twee van de drie verdachten, de mannen uit Hoofddorp en Leiderdorp, de vluchteling thuis op te zoeken. Hij werd in een auto bedreigd met een boksbeugel en mishandeld. Hij moest ervoor zorgen dat "zijn vriend zou meewerken, anders zou het slecht met hem aflopen".

In februari stonden de Leidenaar en Leiderdorper voor de deur en werd de man opnieuw mishandeld en bedreigd, dit keer met een vuurwapen. De twee verdachten namen de laptop van de man mee en zouden de volgende dag terugkomen voor de accountgegevens. Hierop besloot het slachtoffer naar de politie te stappen.

Boksbeugel, vuurwapen en drugs aangetroffen

De drie verdachten hadden met de vluchteling afgesproken op station Leiden-Lammenschans en werden daar opgepakt door de politie.

In hun auto werd de gestolen laptop aangetroffen. In de woning van de Leiderdorper vond de politie een boksbeugel, een vuurwapen, 99 xtc-pillen en 21 gram cocaïne.

Volgens de officier van justitie is bewezen dat de Leiderdorper en de Leidenaar het slachtoffer hebben geprobeerd af te persen en daarbij ook geweld gebruikten.

Ook vindt hij bewezen dat ze onder dreiging van geweld de laptop van het slachtoffer hebben gestolen. Voor de Leiderdorper komt daar nog verboden wapen- en drugsbezit bij.

De uitspraak is over twee weken.