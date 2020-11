Henny Wiggers van de winkelketen Henny's Rits, waarvan de eerste in de Jan Vossensteeg, is overleden. Wiggers was ziek. Hij is 76 jaar geworden.

Wiggers kreeg als ondernemer bekendheid in de stad Leiden via zijn eerste winkel in de Jan Vossensteeg. Daarna kwamen er winkels bij in verschillende plaatsen in de regio, geleid door zijn zoon Jeroen.

Wiggers was naast ondernemer ook organisator. Hij richtte in de jaren tachtig de ondernemersclub Sport 50 op. Een gezelligheidsclub die ook jaarlijks een aantal goede doelen steunde. Toen de vijftig leden bereikt waren, werd de naam veranderd in Business Club Leiden (BCL) en mocht het ledenaantal groeien tot honderd.

In 2010 kreeg Henny Wiggers voor al zijn activiteiten de Gouden Speld van de gemeente Leiden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BCL kreeg hij het gouden eerbetoon uit handen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink.